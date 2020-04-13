فلسطين: 30 حالة وفاة بكورونا بين أبناء الجالية حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم.

ونشرت الوزارة الإحصائيات حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من كورونا المستجد بين أبناء جالياتها حول العالم والتي بلغت إلى 30 حالة وفاة وإصابة 678، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشارت الوزارة الفلسطينية، في بيان، أمس الأحد، إلى أنه يجرى يوميا مراجعات دقيقة للأرقام التي يعلن عنها على مستوى الجالية الفلسطينية، في دول العالم، ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، لصعوبة التواصل بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".