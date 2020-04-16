برلماني: الصحة العالمية منحت جهود السيسي في مكافحة كورونا شهادة دولية

أعتبر النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، إشادة ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بشأن إدارة أزمة "كورونا" العالمية، بمثابة شهادة دولية لمصر فى التصدى لفيروس كورونا والحد من تداعياته السلبية، خاصة أن ممثل منظمة الصحية العالمية أكد أيضا أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا.

وقال "الحناوي"، فى بيان له اليوم، أن منظمة الصحة أكدت أيضا أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى اتخذت جميع الاحتياطات والتدابير لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وأشادت بجهود المنظومة الصحية المصرية فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا باحترافية ومهنية تتفق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الحناوى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أهمية دور مصر الدولى فى مكافحة فيروس كورونا، بعد دعم ومساندة مصر للصين وإيطاليا فى إجراءات المكافحة، وهو ما جعل جميع المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة تطالب باتخاذ النموذج المصرى مثالا يحتذى به فى التعاون الدولى الحقيقى والجاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.