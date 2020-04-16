تعقيم و آلاف منشأة لمواجهة كورونا في الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، اليوم، انتشار فرق الطب الوقائي فى جميع قرى ومراكز المحافظة، لتعقيم المنشآت العامة والمصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن حملات التعقيم انتهت من تطهير وتعقيم 8870 منشأة حكومية، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى.

وأوضح المحافظ أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت 2082 مسجدًا، و50 كنيسة، و1657 مدرسة، و3309 شوارع وميادين رئيسية، و708 مواقف سيارات، و493 منشأة صحية، و252 سوقًا، و10 محاكم، و204 بنك، و100 قسم شرطة.