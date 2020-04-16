بدء حصاد القمح في مشروع غرب المنيا اليوم.. والبنجر 26 أبريل

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أيمن عبدالعال المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، متضمنا بدء أعمال حصاد 1000 فدان منزرعة بالقمح اليوم الخميس، واستعدادات حصاد بنجر السكر المقررة يوم 26 أبريل الحالي، والتوسعات المستقبلية للمشروع مع بدء الموسم المقبل في الزراعة في سبتمير المقبل.

يأتي ذلك بينما أشاد وزير الزراعة بالعاملين في مشروع غرب غرب المنيا في ظل التحديات التي يواجهها الباحثون بمركز البحوث الزراعية والعاملين بالمشروع لتحويل التحديات لأحد نماذج النجاح في المشروعات التي تنفذها مصر في مجال استصلاح الأراضي ضمن خطة التوسع الأفقي لتحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن عبدالعال المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، إنه من المقرر البدء في حصاد محصول البنجر في مشروع غرب غرب المنيا في مساحة 3 آلاف فدان بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضي بإنتاجية متوقعة تصل إلى 25 طنا للفدان، وتم التعاقد عليها مع ثلاثة شركات لإنتاج السكر وهي النوبارية وأبو قرقاص والفيوم بواقع 1000 فدان لكل شركة.

وأضاف عبدالعال أن أهم ما يميز إنتاج البنجر في مشروع غرب المنيا هو ارتفاع نسبة السكر فيه بنسبة تصل إلى 23%، وهو ما يضفي ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر في المشروع ويرفع من عائد زراعته في أراضي المشروع يدفع الدولة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها ببنجر السكر إلى 5 آلاف فدان الموسم المقبل، مشيرا إلى أن نجاح زراعة البنجر في المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر بأنها مستعدة للتعاقد على أي مساحات إضافية لزراعة البنجر السكر.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا يتميز بمحتوى البنجر من السكر وهو ما دفع شركات إنتاج السكر في التنافس على التعاقد على شراء المحصول بجانب ارتفاع نسبة الجودة والتي تراوحت فيما بين 84 إلى 86%، مؤكدا أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعي صناعي بها.

يأتي ذلك بينما أعلن "أيمن عبدالعال"، بدء أعمال حصاد 1000 فدان تم زراعتها بالقمح ضمن المساحات المخصصة للمشروع لمختلف المحاصيل الشتوية والبالغة 20 ألف فدان تتوزع على زراعات القمح وبنجر السكر والمحاصيل الشتوية المستهدف زراعتها في أراضي المشروع، مشيرا إلى إنه تم تطبيق الممارسات الجيدة في الحصاد الآلي للحد من الفاقد خلال مراحل الإنتاج والتداول على أن يتم توريد محصول القمح إلى الصوامع التابعة لوزارة التموين بمحافظة المنيا.

وأشار المدير التنفيذ لمشروع غرب غرب المنيا، اعتمد على استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة في الزراعة من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.

وقال عبدالعال إن مشروع غرب غرب المنيا هو عبارة عن مزرعة بحثية استرشادية ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية (صوب) ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان.