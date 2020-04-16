خالد الجندي: الاعتكاف في المنزل هذا العام يجوز بدلا من المساجد

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الاعتكاف هو المكوث في المسجد في العشر الأواخر في شهر رمضان بنية وأفعال مخصوصة.

وأشار إلى أنه لا يجوز الاعتكاف في سفينة أو سيارة مصداقًا لقوله "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد"، و"أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين"، لذا لابد وأن يكون الاعتكاف في المسجد.

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "Dmc"، أن الاعتكاف عبادة مكانية، وفي حالة اتخاذ المرء قبلة من بيته واعتكاف، فهو يأخذ حكم البدل، والبدل يأخذ حكم المبدل عنه، قائلًا "اعتكافك في بيتك هذا العام بديل عن اعتكافك في المسجد في شهر رمضان هذا العام".