"الوزراء": نأمل أن يلتزم المواطنون خلال شهر رمضان للتخلص من كورونا

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن سبب الزحام خلال الفترة الماضية رغم التحذيرات من خطورة العدوى بفيروس كورونا.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن سبب الزحام هو نزول المواطنين لشراء احتياجات الشهر الفضيل، مطالبًا المواطنين بتغيير سلوكياتهم خلال شهر رمضان المقبل.

وطالب "سعد" المواطنين بعدم النزول للمجمعات الاستهلاكية طالما لديهم ما يكفيهم وعدم التكدس والتزاحم للحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعول على شهر رمضان والذي يحرص فيه المواطنين على عدم النزول في ساعات الصيام.

وتابع: "الأمل أن خلال أيام الشهر الفضيل بنأمل ونعول كثيرا على شهر رمضان أن آليات التباعد تزيد والكثافات تقل ونخرج بحيلة تاخدنا للمحصلة النهائية اللي تخلينا نخلص من كورونا".

وتحدث سعد عن سبب اتخاذ قرار بتسعير بعض المنتجات، مشيرًا إلى أن ذلك لوقف ما فعله بعض ضعاف النفوس واستغلال الناس، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يبيع المواد بأكثر من سعرها والإبلاغ عبر بوابة الشكاوى الحكومية عن أي نقص محتمل للمواد الغذائية.