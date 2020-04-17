بكري: رئيس البرلمان يقدم موعد جلسته إلى يومي 21 و22 أبريل الجاري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قرر عقد جلسة يومى الثلاثاء والأربعاء 21 و22 أبريل القادمين بدلا من 29 و30 أبريل الحالي، وفق ما كان محددا فى وقت سابق.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رئيس مجلس النواب قال في تصريحات خاصة للبرنامج، إن استعجال الإعفاءات والزيادات والموافقة على بعض القوانين الأخرى كانت وراء الإسراع بعقد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل.

ونقل بكري عن عبدالعال تأكيده أن هناك تعديلات سوف تجرى على قانون الطوارئ، بما يتواكب مع الأوضاع الراهنة، بحيث يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات فى التعامل مع الأزمة، حيث لا توجد نصوص فى القانون الحالى تمنح هذه الصلاحيات.

كما نقل تحيات رئيس مجلس النواب للإدارة السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التى فرضت نفسها على مصر والعالم، وقوله إن منظومة العمل المشتركة، كانت سببا رئيسيا وراء إشادة منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية الأخرى بإدارة الأزمة فى مصر مع هذا الوباء الخطير الذى أربك العديد من البلدان الكبرى.

وأشاد عبدالعال بحسب بكري بشهادة صندوق النقد الدولى الأخيرة لصالح الاقتصاد المصرى، وأنها جاءت دليلا على صحة إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها القيادة السياسية فى نوفمبر من عام 2016، لافتًا إلى أن الصندوق أكد أن مصر هى الدولة السادسة من بين 18 دولة تحقق اقتصاد نامى وواعد فى هذه الفترة رغم صعوبة الأزمة مشيرًا إلى أنه من العوامل التى دفعت الصندوق إلى هذه الاشادة ، هو أن مصر تمتلك بنية تحتية تم إنجازها خلال سنوات قليلة وإنها حقت إصلاحات اقتصادية كبرى، ووحدت سعر الصرف، وكلها عوامل من شأنها الحفاظ على سلامة الاقتصاد والحفاظ على معدلات نمو معقولة في هذه الفترة والاحتفاظ باحتياطى استراتيجى من العملة الأجنبية يضمن لمصر قوتها الاقتصادية والاستيرادية.

وكشف بكري عن سؤاله لرئيس مجلس النواب ماذا لو لم يتحقق ذلك قبل هذه الأزمة؟ وأجاب: من المؤكد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت سوف تشهد ترديا كبيرا، مما يؤكد حكمة القيادة السياسية ونظرتها المستقبلية لتطور الأوضاع الاقتصادية للبلاد.