"صحة النواب" توصي بالابتعاد عن أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، المواطنين بالابتعاد عن أكل الفسيخ والرنجة فى عيد شم النشيم، درءا لأي مخاطر صحية قد تنتج عن تناولها.

وأكد العماري، لـ"الوطن"، أن اجتناب تناول هذه المأكولات أمر مهم ومطلوب في هذه المرحلة الهامة التي تشهدها مصر في ضوء مستجدات فيروس كورونا.

ووجه العماري خطابه للمواطنين: "اتركوا المستسفيات والأطباء لحربها الحقيقية ضد فيروس كورونا، وابتعدوا عن تناول بعض المأكولات التي قد تؤدي إلى حدوث حالات تسمم، لاسيما أن هذا الأمر يحدث كل عام".

وتابع: "تجنبوا العادات الغذائية غير السليمة وحافظوا على أنفسكم، فأنتم المسؤولين عنها وليس الدولة، مشددا على ضرورة زيادة الضبطيات على الأسواق ومحلات بيع الرنجه والفسيخ، وعمل مخاضر إغلاق وغرامات فورية على المخالفين.