النقل العام: استغلال توقف الأتوبيسات يوم شم النسيم في الصيانة والتعقيم

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة سوف تستغل قرار الحكومة بإغلاق المواصلات العامة على مدار 24 ساعة يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع مناسبة شم النسيم في إجراء صيانة للأتوبيسات داخل الجراجات، علاوة على عمليات التعقيم المستمرة لكل الأتوبيسات والجراجات.

وأضاف رزق، لـ"الوطن"، أنه سيتم وقف عمل الأتوبيس النهرى يومى الأحد والاثنين المقبلين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لمنع التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.

ولفت إلى أنه منذ توليه مهام العمل بالهيئة منذ سنوات طويلة لم يحدث وقف النقل العام والمواصلات يوما كاملا، فالقرار الصادر مؤخرا تتخذ فيه الدولة كل الإجراءات لحماية المواطنين وسلامتهم.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات تتعلق بشم النسيم الاثنين المقبل لمنع التجمعات والزحام وأي طقوس احتفال ومنها وقف عمل المواصلات والنقل الجماعى يوم الاثنين المقبل لوقف أي صور زحام للحد من انتشار فيروس كورونا.