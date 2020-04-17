مفاوضات مع تامر حسني لحفل "أون لاين": سنخصص تبرعات لمتضرري كورونا

أعلن النجم تامر حسني وجود مفاوضات تجمعه بعدد من الرعاة لتنظيم حفل "أونلاين"، على أن يتم خلالها فتح باب التبرعات لتخصيص جزء كبير منها لصالح المتضررين من فيروس "كورونا" المستجد ومحدودي الدخل.

وكتب تامر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفلة أونلاين، أنا شايف كل طلباتكم وبجد أنتم واحشني أكتر، أولاً بالنسبة لاستكمال تصوير فيلم (مش أنا) فأنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت إن فيه خطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات، فلا يمكن استكمال تصوير الفيلم حرصاً على سلامة الجميع".

وأضاف: أكيد اتعرض عليا حفلات online من فترة، بس الحقيقة أنا واخد عهد علي نفسي في ظروفنا دي مش هعمل أي عمل فني ومش هغني إلا لو هيكون فيه فايدة مجتمعية مادية ومعنوية، وحالياً فيه مفاوضات على حفلة أونلاين هيتخصص فيها منا جميعاً ومن الرعاة الرسميين حصة كبيرة من التبرعات للأسر المتضررة من وباء كورونا والأسر محدودي الدخل.

وتابع: أما عن الأوبريت العربي "أنت أقوى" تشرفت بالاشتراك فيه عشان هو عمل قوي محترم، وليه هدف إنساني كبير بخلاف رفع الروح المعنوية والإيجابية ونشر الأمل من جديد أن العائد المادي كله سيذهب بالكامل لمتضرري وباء كورونا وجميع صناع العمل متبرعين بأجورهم بالكامل ولهم كامل الاحترام والتقدير وتشرفت بالعمل معهم كلهم.