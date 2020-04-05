تامر حسني ينصح جمهوره باستغلال فترة الحظر في تخطيط حياتهم

دعا الفنان تامر حسني، المواطنين، لاستغلال فترة حظر التجوال، والمكوث في المنزل، لأن يقوم كل شخص بالتخطيط لمستقبله، وذلك خلال تدوينة له، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "تيجوا نحاول نستغل وقتنا أحسن من كدا.. في ظِل رغْبتنا في التَخلّص من الوباء".

وأضاف "حسني": "أنا شايف إنها فُرصه كمان نتخلص من أي وباء فِكري بيطاردنا في أي شيء في حياتنا، خطط أحسن لحياتك لنجاحك تخطيط تفخر به، وتفرح به أهلك، وتكون فخور قدام ولادك اللي لسه مجوش، أو لو موجودين تخليهم فخورين بيك أكتر، عندنا وقت كبير".

وتابع: "طبعا محدش يفكر بطريقة يا ترى أنا هعيا امتى مش هيصيبنا إلا اللي ربنا كاتبه المهم نكون واخدين حذرنا صح، وعاملين اللي علينا فنخلي عندنا شوية تفاؤل، وثقة في كّرم ربنا، فكر إيه اللي مخليك مش عارف تطلع قدام، راجع نفسك في كل تقصير وأهم تقصير اللي بينك وبين رَّبنا".

وواصل: "شوف تقصيرك في طُموحاتك، وأحلامك ودراستك وبينك وبين أهلك ومراتك وأولادك أو تقصير في شُغلك أو صحتك، قوم أكتب لو حتى هدف واحد هتحققه الفترة دي قول أو قولي أنا قررت أخس أو أتمرن في البيت، شوية أنا قررت أقوى لغتي التانية، قول أنا قررت أتخلص من أصحاب السوء، وقررت أعمل أصحاب جديدة عندهم طموحات".

وأدرف: "قول قررت أبطل تدخين أو قررت تبطل مخدرات أو تقول أنا قررت أغير عيوب فيا المُهم إنك تشوفها، وتعترف بيها، لأن دي أول مرحله في علاج نفسك، إنك تعترف بعيوبك، وربنا يقدرنا جميعاً و نستغل وقتنا صح، ومتحسسش نفسك إن حياتك كلها اتلغت فتوقف حياتك تماما كدا، غلط لإن ربنا لو كان عايز يوقف لنا الحياة، تماماً كان هو وقفها متحملش نفسك أكتر من طاقتها، إن شاء الله ربنا فرجه قريب".