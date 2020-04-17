الغزالي: مريض السكري أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا أثناء الصيام

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ أمراض السكري، إن الدين الإسلامي دين يسر، مشدداً على أن بالنسبة لمريض السكري وصيام شهر رمضان فأي مريض سكري كبير في السن يخرج لعمله يومياً ويسير في الشارع في هذه الظروف لا يصوم وذلك لأن احتمال إصابة فيروس كورونا أكثر وذلك لوجود جفاف في الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي والهضمي.

وأضاف الغزالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذه الجائحة مؤقتة وليس مستمرة طوال العام فالدين يسر ومن الممكن تعويض الصيام بعد انتهائها، وإنما الأعمال بالنيات.

وتابع، أنه يجب علينا الأخذ بالأسباب فهو مبدأ إسلامي ففي النهاية الحساب عند الله سبحانه وتعالي والطبيب الذي يصرح بإفطار مريض السكر في شهر رمضان.