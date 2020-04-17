الإسكندرية تواجه كورونا بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسؤولي المحافظة، بشن حملات مكثفة على الأسواق الشعبية وأماكن التجمعات، وذلك استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي ضوء ذلك، شن حي ثان المنتزه، أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة، والدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، حملة إزالة مكبرة، تم خلالها رفع الإشغالات المتواجدة بحرم الطريق العام بشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي، وتم فض التجمعات الخاصة بالباعة الجائلين، وفتح الطريق أمام المارة.

وتم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع لعدم الإضرار بالصحة العامة، ولمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتم رفع المخلفات التي نتجت عن إزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشارع .