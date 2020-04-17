رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف سبب عدم إجراء تحاليل لكل المواطنين

أشاد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة بكورونا بوزارة الصحة، بأرقام الشفاء وأرقام التحول من الحالات الإيجابية لسلبية بفيروس كورونا في مصر.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه تم توسيع دائرة البحث والاكتشاف لفيروس كورونا وأننا حاليًا نجري الأبحاث للحالات المخالطة والحالات التي تعاني مع أعراض صدرية وارتفاع درجة الحرارة أو من تظهر إشاعات الصدر شيئا غير طبيعي لديهم أو يتعرضوا لتغير في صورة الدم، لافتًا إلى أن توسعة دائرة الاشتباه هي سبب الزيادة في أعداد المصابين.

وكشف حسني عن سبب عدم إجراء التحاليل لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن الأبحاث أكدت أن نتيجة صحة التحاليل الإيجابية 60% فقط والسلبية 30% وأن الدول التي أجرت تحاليل لشعوبها أعطتهم أمانا كاذبا للإصابة بفيروس كورونا.

وتابع: "إحنا هنفضل حاسين إننا في خطر وهنحس إننا في أمان لما توصل إصابات كورونا عندنا لصفر".