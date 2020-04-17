اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: نعالج الفيروس بأدوية متاحة في السوق

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أنه تم تغيير برتوكول العلاج لمرضى كورونا في مصر أكثر من مرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه تم تغيير وضع المرضى ووضع الحالات الضعيفة مع بعضها البعض والمتوسطة مع بعضها والشديدة مع بعضها، لافتًا إلى أنه كان يتم وضع الحالات الضعيفة مع المتوسطة في البداية.

وأوضح حسني على وجود مستشفيات للاشتباه في مصر، ووجود مستشفيات أخرى للعزل لوضع من تُثبت إصابته فيها، وقال حسني إنه يتم تجربة بعض الأدوية سريريًا، مشيرًا إلى أن هذه الأدوية هي أدوية موجودة بالفعل وتستخدم لعلاج أمراض أخرى، وأنهم حاليًا يجربونها لمرضى كورونا مشددًا: "لن نجرب أدوية جديدة في شعب مصر".

وأشار إلى أنه يتم منح المريض بعض الأدوية التي تساعد في الوقاية الفشل التنفسي ومضادات التجلط، ويضعون البعض على أجهزة التنفس دون حاجة كإجراءات وقائية.

وأكد حسني، على أنه يتم تغير برتوكول العلاج، وأنه يتم الاطلاع على الأبحاث المنشورة يوميًا ودراستها واستخدام بعضها في التعامل مع المرضى المصريين، لافتًا إلى أن عددهم الآ 1900 مريض بعد شفاء 600 مريض.

وشدد حسني على أن كل الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا هي أدوية موجودة بالفعل، وأنه لم يتم تجربة أي أدوية جديدة على المرضى في مصر.