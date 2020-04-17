فيديو.. محافظ الفيوم بعد إحالة مدرسين للمحكمة التأديبية: أساؤوا للمهنة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه أحال بعض المدرسين للمحاكمة التأديبية، "كنت مضايق جدا وأنا بآخد هذا القرار، ولكن دول لا يمثلوا المعلمين.. دول قلة قليلة أساءت للمهنة".

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "كان لازم التعامل في منتهى القسوة.. إحنا في ظروف حرجة وأي حد يستهين بالظروف ويحاول استغلالها لازم يكون في وقفة.. دول كانوا بيبيعوا الأبحاث للطلاب بلفوس ومثبت وتم مواجهتهم بالأهالي".

وشرح الأنصاري أن المشهد كان عبثيا وسيئا وتم أخذ أقصى جزاء إداري وتم الإيقاف عن العمل وإحالة للتأديب لأننا في ظروف صعبة ولا يجوز استغلالها.