رئيس "اتصالات البرلمان": ارتفاع إصابات كورونا تفرض البقاء في المنازل

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن المرحلة الحالية تحتاج الالتزام والبقاء في المنازل لمواجهة فيروس كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة على مستوى الجمهورية إلى 2673 حالة، قائلا: "للأسف الشائعات كثيرة فنرجو عدم الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا".

وأوضح النائب أن القليوبية سجلت الليلة 13 حالة إيجابية جديدة بمراكز المحافظة وهي حالة لموظف بإحدى الشركات ومقيم بمدينة قها عمره 42 عاما، وتم نقله للحجر الطبي، وحالة لسيدة عمرها 59 عاما، مقيمة بنها مساكن الموالح، وعزل جميع المخالطين، وحالتين بمدينة طوخ: ربة منزل 55 عاما، ومواطن عمره 42 عاما، وتم نقلهما للحجر الطبي وعزل المخالطين وحالة لسيدة عمرها 54 عاما، مقيمة قرية دملو مركز بنها بجوار محطة القطار وحالة لربة منزل عمرها 55 عاما، مقيمة عرب العيايدة مركز الخانكة وحالة لموظف 55 عاما، مقيم القناطر الخيرية، وتم نقله للحجر الطبي وحالة لسيدة عمرها 55 عاما، مقيمة شبين القناطر وتم نقلها للحجر الطبي وحالتين موظف 30 عاما، وربة منزل 25 عاما، قليوب، وتم نقلهما للحجر الطبي وحالة لموظف 42 عاما، مقيم شارع مخلص بهتيم، وحالة لربة منزل 45 عاما، مقيمة مدينة السعادة شبرا الخيمة، وحالة لعامل 40 عاما، بهتيم، كان مخالطا لحالات مصابة ونقله للحجر الطبي.