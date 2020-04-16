أكبر المتعافين سنا من عزل قها: الناس في غفلة.. والاستهتار وراء انتشار كورونا

"ربنا لطف بي وبأسرتي الصغيرة، أنا شوفت الموت بعيني، لم أتخيل أن الأزمة هتمر على خير، بس ربنا لطيف بعباده، مش عارفة سبب الإصابة بعد فأنا لم أكن أخرج سوى للصلاة بالمسجد، وعندما تم غلقه فضلت عدم الخروج من المنزل والالتزام بالتعليمات، وكنت حريصة على اتباع التعليمات لأقصى درجة، ما رأيته من أطباء وتمريض وعمال مستشفى قها لن أنساه طوال عمري، عاملوني أحسن معاملة كأن أنا أمهم، كانوا يلبون طلباتي أول بأول، حريصين على وجبات الطعام والعلاج، ولو احتجت لشئ من الخارج كانوا يأتون به لى على نفقتهم الخاصة، ويرفضون أخذ ثمنها، دول ملائكة على وجه الأرض، ومهما قولت لن أوفيهم حقوقهم "، بتلك الكلمات بدأت الحاجة رتيبة حديثها لـ" الوطن"، وتروي الحاجة رتيبة فهمي عبد الرازق، 65 عاما، قصتها قائلة:" شعرت بدور برد في البداية تبعه ألم شديد في العظام، والعظم كأنه كان بيفرقع مع كحة والتهاب شديد في الحلق، وعليه توجهت لطبيب خاص، ولم أتحسن على العلاج، حيث وجدت الأمور تتدهور، وذهبت لمستشفى الحميات، وهناك صرفوا لى أقراص وشراب للكحة ودواء للترجيع وأيضا لم أتحسن على العلاج" .

وتستطرد "رتيبة" قائلة شعرت باختناق وكأن حاجة على صدري ومفيش طعم للطعام نهائيا، وتوجهت مرة ثانية للمستشفى وقالوا لى مش بناخد حالات غير التى تعانى من ارتفاع درجات الحرارة، فتوجهت لمستشفى الصدر، وقام الدكتور هناك بعمل كافة الفحوصات اللازمة وصرف لى علاج، وقال ياحاجة عندك نزلة شعبية متقلقيش، وتم حجزى 3 أيام هناك، كما تم إجراء تحليل لفيروس كورونا .

وأضافت:" لقد جاءت نتائج التحاليل تؤكد إصابتي بالفيروس ليتم نقلي لمستشفى العزل بقها في القليوبية، وظللت محجوزة هناك 16 يوما"، موجهة رسالة للأطقم الطبية قائلة :"ربنا يحميهم كل يوم كانوا يجروا تحاليل دم وأشعة، وعلاجهم رائع، ماشاء الله عليهم، ربنا يحميهم وربنا يكثر من أمثالهم"، مشيرة إلى سلبية نتائج تحاليل كافة المخالطين لحالتها.

وتابعت أن ربنا لطف بي وبأولادي فأنا أم لـ 4 أولاد وفتاة، ربيتهم بسهر الليالي بعد وفاة زوجي، كما أن أحفادى كانوا لا ينامون سوى في حضنى كل يوم، موجهة رسالتها لأبناء دمياط قائلة " فوق ياغفلان فوقوا جميعا والتزموا بالتعليمات، انتم في غفلة الفيروس نائم في حضنك وأنت لا تشعر به، حافظوا على صحتكم لو قدرت تساعد محتاج، لا تتأخروا عن تلبية طلبات مستشفيات المحافظة، وعالجوا البسطاء فالصحة لا تتساوى بمال الدنيا" .

ووجهت رتيبة شكر خاص لأطباء وتمريض وعمال مستشفى قها المركزي بالقليوبية،مؤكدة أنه لم ترى منهم جميعا سوى كل خير ومحبة وقالت :" هم رائعين لم يخافوا من المريض بالفيروس"، كما وجهت الشكر لمديرة المستشفى التي كانت حريصة على التواجد بجوارهم.

ووجهت رتيبة رسالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة "ربنا يعينك ويقويك على الحمل الكبير أنت قدها ربنا يحفظ جيش مصر وأطباء مصر، متابعة ربنا ينصر مصر ويزيح الغمة عنا جميعا، فالفيروس عدو مجهول ومصر ستظل محفوظة إن شاء الله .