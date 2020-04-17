فيديو.. "الداخلية" تمنع المواطنين من دخول طريق السويس خلال موعد الحظر

أشاد الإعلامي رامي رضوان بجهود وزارة الداخلية في منع المواطنين من السفر للمناطق السياحية في شم النسيم.

وعرض رضوان فيديو لازدحام السيارات في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، حيث تجمعت السيارات ولم تسمح لها كمائن وزارة الداخلية بالمرور بطريق السويس والمؤدي للعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية.

وظهر في الفيديو عدد ضخم من السيارات التي تم منعها من دخول طريق السويس ومتوقفة بسبب بدء موعد حظر التجوال.

وقال رضوان: "بعض الناس في لحظات ما قبل الحظر على طريق السويس وحالة هجوم على الهجوم"، متسائلًا: "يا جماعة انتوا رايحين تتفسحوا وأغلب اللي راكبين عربيات كانوا بيعلقوا امبارح على الزحام في الأسواق وبيقولوا الزحمة دي ليه ونازلين الشوارع ليه وانتوا رايحين فين أصلا والشواطئ والحدائق مقفولة".