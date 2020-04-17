قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نشجع الولايات على التنسيق في ما بينها خلال عملية إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد الأمريكي"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، فجر اليوم، وأشارت "سكاي نيوز"، إلى أن ترامب وفريقه يقدمون توجيهات لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.

وعرض ترامب، خطة من 3 مراحل قد تسمح لعدد من الولايات بالشروع قريبا في رفع القيود المفروضة لاحتواء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف ترامب: "سنجري مليون فحص أسبوعيا في المرحلة المقبلة"، وأشار الرئيس الأمريكي، إلى مواصلة تقييد لحركة القادمين من الخارج.

وقدم ترامب، توجيهاته لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، وقال: "علينا إعادة فتح اقتصادنا والعودة للعمل بسرعة"، موضحا: "أحرزنا تقدما كبيرا في مواجهة وباء كورونا المستجد كوفيد 19".

الرئيس الأمريكي: ذروة انتشار الوباء أصبحت خلفنا

وأضاف ترامب، أن ذروة انتشار وباء كورونا أصبحت خلفنا، مشيرا إلى أن "أصبحنا نسجل وفيات أقل مما كان متوقعا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخباريية في نبأ عاجل، فجر اليوم.

وتابع ترامب قائلا: سنعود لفتح الاقتصاد بشكل تدريجي حسب ظروف كل ولاية، مضيفا: تكثيف الفحوص سيسمح بالفتح التدريجي والانتقال من مرحلة إلى أخرى

من جانبها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن ترامب أبلغ حكام الولايات أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو أو قبل ذلك، فيما أشارت تسريبات، إلى أن المرحلة الثانية من إرشادات ترامب ستسمح بإعادة حركة الرحلات الجوية وإعادة فتح أبواب المدارس مجددا حسب الحاجة، فيما تعود المرحلة الثالثة من إرشادات ترامب فيها المخالطة الاجتماعية

وكان ترامب، أكد أمس الخميس، أن حكومته بصدد التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار، مخصصة للبنى التحتية في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعرب ترامب في تصريح خلال الحفل الذي أقيم لتكريم سائقي الشاحنات، عن ثقته في أن حكام الولايات سيكونون سعداء بالإرشادات الجديدة التي سيعلن عنها بشأن إعادة فتح الاقتصاد.

وكان ترامب قد تحدث خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة عن الحاجة إلى الاستفادة من تدني معدلات الفائدة في الوقت الحالي للتوصل إلى تشريع يخصص مليارات الدولات لإعادة بناء الطرق والجسور والمطارات وغيرها من مشروعات البنى التحتية.

وظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت الإحصائيات عن تسجيل 632 ألفا و548 إصابة مؤكدة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الوباء 27 ألفا و12حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أمس الخميس.

ارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 675 ألف و640

من جانبه، قال موقع"worldometers.info " على الإنترنت، إن إجمالي حالات الإصابة في الولايات المتحدة بلغت 675 ألفا و640، فيما بلغت حالات الوفاة بالوباء 34 ألفا و522. وأشار الموقع إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من كورونا المستجد بلغ 57 ألفا و271.