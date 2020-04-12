"فاوتشي": الولايات المتحدة قد ترفع الحظر بداية مايو المقبل

مع ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات في الولايات المتحدة التي باتت تتربع على رأس قائمة البلدان التي طالها وباء كوونا المستجد "كوفيد 19"، كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن عدداً من مناطق البلاد قد يُسمح برفع الحظر فيها بداية الشهر المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح فاوتشي أنه لا يوجد مفتاح يمكن النقر عليه لإعادة تشغيل كل شيء، مؤكداً أن الأمر يتطلب "عودة متأنية"، بناءً على مدى تفشي كورونا المستجد في المناطق المختلفة من البلاد.

وأوضح مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الذي يظهر غالباً إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمرات اليومية حول مستجدات كورونا المستجد، أن هذه العوامل تشمل منطقة الولاية وطبيعة التفشي التي مر بها بالفعل والتهديد المحتمل لتفشيه في المستقبل.

بدوره، أعلن مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف.دي.إيه"، ستيفن هان، اليوم، أن إدارة ترامب تعتبر الأول من مايو تاريخاً مستهدفاً لتخفيف قيود البقاء في المنزل في كافة أنحاء الولايات المتحدة، لكنه حذر من أنه من السابق لأوانه القول إن كان هذا الهدف سيتحقق.

وأضاف هان، لبرنامج "ذيس ويك" على شبكة "أيه. بي.سي" الإخبارية الأمريكية: "نرى النور في نهاية النفق المظلم"، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن التوقيت الذي يمكن فيه رفع القيود بأمان.

ومن المقرر أن تنتهي قيود التباعد الاجتماعي التي فرضها الرئيس الأمريكي في 30 أبريل الجاري، ويبدي ترامب حرصاً كبيراً على إعادة تشغيل الاقتصاد، الذي توقف بسبب تدابير الحظر التي فرضت للمساعدة في إبطاء انتشار الوباء، إلا أن وتيرة انتشار "كوفيد 19" في البلاد قد تدفعه مجدداً إلى التراجع.