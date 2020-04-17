"الوزراء": تنقل الأتوبيسات بين المحافظات ممنوع

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن من كان يخطط أن يتحرك للمحافظات الساحلية مستقلا أتوبيسات عليه أن يعلم أن دخولها المحافظات أصبح ممنوعا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "الأتوبيسات اللي بنتحرك يوم واحد، ويرجع ويوصل ناس، ويرجع ياخدهم بنقولهم مش هيبقى مسموح بدخولهم المحافظات من الأساس".

وتابع: "أما فيما يخص السيارات الخاصة لن نستطيع منعها من المدن لكن لو هو معتقد إنه رايح يدخل شاطئ فبنقوله إن الشواطئ مغلقة والمتنزهات العامة مغلقة، ولن يكون أمامه غير إنه يتمشى في الشارع، ولن يكون مسموح بالتجمع وهذا فيما يخص ما قبل شم النسيم ويوم شم النسيم".