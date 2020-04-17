سمير: التحالفات الدولية ستتغير بعد فيروس كورونا

أكد الكاتب والمحاضر العميد محمد سمير أن العالم بعد فيروس كورونا سيختلف، وأن كل القوى الكبرى ستمتلك أكبر قدر من أدوات الضغط الاستراتيجي التي تستطيع تطوع القرار السياسي للقوى الأخرى بها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن شكل العالم الحالي لن يتغير تغيرا جذريا أو دراماتيكيا متوقعًا حدوث تغيرات في عدد كبير من الدول.

وشدد سمير على تغير التحالفات الدولية بعد كورونا وأن هذه التحالفات بعد كورونا لن تكون مثل التحالفات قبلها، مشيرًا إلى أن بعض التحالفات كنا نعتقد أنها تحالفات قوية ولكنها في الحقيقة ظهرت كتحالفات هشة في أزمة فيروس كورونا.