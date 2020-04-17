سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية جلسة التداول اليوم على ارتفاع، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 33.33 نقطة بما يعادل 0.14% ليصل إلى 23537.68 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 16.19 نقطة أو 0.58 %مسجلا 2799.55 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 139.19 نقطة أو 1.66 بالمئة إلى 8532.36 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكانت أجزاء من توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإرشادية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، تسربت أمس الخميس، في خضم جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتكشف عن خطة من 3 مراحل قد تسمح لبعض الولايات بالشروع ربما من الشهر الحالي برفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وفي المرحلة الأولى من إرشادات ترامب، التي تسربت قبل الإعلان عنها، قد تعاود أماكن كبيرة مثل المطاعم وقاعات السينما العمل مع فرض صارم للمباعدة الاجتماعية، وفقا لنسخة اطلعت عليها رويترز.

وقد تُستأنف حركة الرحلات غير الضرورية وتفتح المدارس أبوابها مجددا في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة، قد يعود أصحاب الحالات المرضية إلى المخالطة الاجتماعية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرت أن ترامب أبلغ حكام الولايات أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو أو قبل ذلك.

"الكونجرس": حزمة الإنقاذ ستزيد عجز الميزانية الاتحادية نحو 1.8 تريليون دولار

من جانب آخر، ذكر مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي في بيان، أن حزمة الإنقاذ من تداعيات كورونا المستجد التي صدق عليها الكونجرس الشهر الماضي ستزيد عجز الميزانية الاتحادية نحو 1.8 تريليون دولار على مدى العشر سنوات القادمة.

وقال مكتب الميزانية، إنه رغم إقرار مشروع القانون الخاص بالحزمة مساعدات مالية تتجاوز التريليوني دولار، فإن التكلفة من المتوقع أن تكون أقل لأن بعض الدعم في صورة ضمانات قروض.