سمير: الاقتصاد سيلعب دورا مؤثرا ورئيسيا على شكل العالم بعد كورونا

أكد الكاتب والمحاضر العميد محمد سمير أن الاقتصاد سيلعب دورا مؤثرا ورئيسيا على شكل العالم بعد كورونا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن السياحة والبورصات والسلع الاستراتيجية تأثرت وأن هناك دولا أوقفت تصدير السلع الاستراتيجية.

وقال سمير إن هناك معايير كثيرة تؤكد أنه في حالة تفكك الاتحاد الأوربي ستحدث مشاكل كثيرة وتداعيات اقتصادية وسياسية مؤثرة.

وشدد سمير على أن التحالفات نفسها ستختلف، مؤكدًا أن كورونا سيكون لها تأثير اقتصادي على العالم أجمع.

وتحدث سمير على الإدارة المصرية للأزمة قائلًا: "الحمد لله الفترة الي فاتت مصر أحسنت إدارة الأزمة وعجبني الدروس المستفادة اللي استوعبناها بدري قوي"، مشددًا على ضرورة توطين زراعة المحاصيل الاستراتيجية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكبير مساحة الأراضي للمحاصيل الاستراتيجية وتوطين صناعة الدواء والاهتمام بالبحث العلمي لصالح كل تأمين كل مواطن مصري.

وطالب سمير المواطنين بالالتزام بتعليمات الدولة وايثار المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للحفاظ على سلامة المجتمع.