وفاة أحد المصابين بـ كورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم وفاة أحد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" مساء أمس الخميس، ليرتفع عدد الوفيات في السودان إلى 6 حالات.

وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، في تصريح لوكالة السودان للانباء الرسمية "سونا"، إن المتوفى عمره 65 عاما، وهو من سكان ولاية الخرطوم.

وسجل السودان 32 اصابة بكورونا المستجد، بينها 6 وفيات و3 حالات تماثلت للشفاء، ومن المقرر أن يُفرض اعتبارا من غدا السبت إغلاق كامل لولاية الخرطوم، لمدة 3 أسابيع.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أصدر امس الخميس، قرارا بإعفاء الفريق ركن أحمد عابدون حماد من منصب والي الخرطوم، وكلف القرار وزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، بتسيير مهام والي الولاية لحين تعيين وال جديد.

ووجه القرار وزاراتي شؤون مجلس الوزراء، والحكم الاتحادي، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءت تنفيذه، ومن المقرر، بدء تطبيق حظر شامل للتجول في ولاية الخرطوم بعد غد السبت، فضلا عن تعليق الصلوات في المساجد والكنائس، ضمن خطط مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم، بالتشدد في تنفيذ حظر التجول الكامل، والتقييد الصارم للمواطنين في حدود وزمان التحرك المسموح بهما داخل الأحياء السكنية، من السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا؛ لشراء احتياجاتهم الرئيسة.