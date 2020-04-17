مبتكر قناع واقٍ للأطباء: محلي الصنع 100% ووزعنا 15 ألفا مجانا

قال الدكتور أحمد محمود المناوي، مؤسس ومدير مختبر المحاكاة الافتراضية للمنظار واكتساب المهارات بقصر العيني، إنه وزع حتى اليوم 15 ألف قناع للأطباء واقي للرذاذ في جميع محافظات مصر.

وأضاف المناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "القناع محلي الصنع 100%، وصنعا القالب الأول منذ أسبوع وحاليا نصنع قالب ثاني أطول بـ 2.5 سم".

وتابع أن تكاليف صناعة القناع عالية، و"المبادرة دي أساسها إنها توصل مجانا ليد كل طبيب وممرض وعامل في أنحاء مصر".

واستطرد: "البعض بيقول القناع دا مفتوح من فوق وهيسبب دخول الرذاذ ولن يكون مفيدا للأطقم الطبية، طيب لو كفاءته قلت من 100% لـ 75% فكدا أنا أنقذت 75% من الأطباء بدل ما نفقد 100% منهم".