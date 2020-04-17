محافظ كفر الشيخ: عزل 500 أسرة بسبب كورونا وتوفير المواد الغذائية لهم

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الوضع كان مستقراً داخل المحافظة والأمور تسير بشكل جيد بداية من تفعيل الإجراءات الصحية والمنافذ بيننا وبين المحافظات كان يتم التعقيم والرش بصفة مستمرة، لكن للأسف كان هناك إحدى الحالات اضطرت بالدخول لمحافظة قريبة مرافقة لوالده زوجها فأخذت الفيروس من المستشفى التي كانت تتعالج فيها والدة زوجها من الفشل الكلوي ثم عادت وظهرت عليها الأعراض وتوجهت لأحد الأطباء.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه منذ أمس ظهرت الأعراض على 6 من أفراد أسرتها بمنزلين متجاورين فاضطررنا لأخذ الإجراءات الاحترازية لأن 6 حالات إيجابية في توقيت واحد ينذر بالخطر، لافتاً إلى أننا بدأنا في أخذ عينات عشوائية من المنطقة الجغرافية المحيطة من كفر العجمي بالكامل فكان لا بد من تصعيد الإجراءات ويتم فرض الحظر والعزل الصحي على المنطقة الجغرافية.

وتابع، أن المنطقة حوالي ثلثين القرية حوالي 500 أسرة تم عزلهم وتوفير المواد الغذائية لهم والخبز والأدوية بالتعاون مع الأمن وإغلاق منافذ القرية، وأن هذه السيدة التي نقلت العدوى كانت في محافظة الدقهلية وعند رجوعها منها ظهرت عليها الأعراض.