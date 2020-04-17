 الرئيس الأمريكي: إعادة فتح الاقتصاد سيكون على ثلاث مراحل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خطة إعادة فتح الاقتصاد ستكون على ثلاث مراحل، مضيفا إنه سيبدأ بفتح عدد من الولايات بشكل منفرد وتدريجي، وليس بشكل كلي، مشددا على أن خطته لفتح البلاد ستفرض قواعد صارمة بشأن التباعد الاجتماعي.

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية مساء أمس الخميس، إنه سيجرى السماح لكل ولاية بتنفيذ خطة فتح الاقتصاد؛ بما يتناسب مع ظروفها، مشيرا إلى أن الخطة تقوم على منح حماية أكبر لمن هم أكثر عرضة للتأثر بالوباء.

المرحلة الأولى تشترط أن يبقى الأشخاص الأكثر تعرضا للعدوى في بيوتهم

وأشار ترامب، إلى أن المرحلة الأولى من الخطة تشترط أن يبقى الأشخاص الأكثر تعرضا للعدوى في بيوتهم، وكذلك العمل عن بعد والعودة على مراحل، موضحا أن المدارس ستبقى مغلقة، كما تشمل المرحلة الأولى حظر التجمع لأكثر من 10 أشخاص، بالإضافة إلى فتح المطاعم ونوادي التدريبات الرياضية، لكنها تفتح مع مراعاة دقيقة للتباعد الاجتماعي، والإبقاء على الحانات مغلقة.

وأضاف ترامب، أن المرحلة الثانية سيبقى أيضا فيها الأشخاص الأكثر تعرضا للعدوى في بيوتهم والاستمرار في تشجيع العمل عن بعد، مشيرا إلى أن المدراس سيتم فتحها في تلك المرحلة مع تفادي أي تجمع أكبر من 50 شخصا بالإضافة إلى فتح المطاعم ونوادي التدريبات الرياضية والبارات مع مراعاة دقيقة للتباعد الاجتماعي.

وأشار ترامب، إلى أن المرحلة الثالثة، فيمكن فيها للأشخاص الأكثر تعرضا للعدوى أن يخرجوا ويتفاعلوا مع العامة لكن مع مراعاة التباعد الاجتماعي، مع عدم وضع قيود على أماكن العمل وكذلك فتح جميع المحلات مع مراعاة تباعد اجتماعي محدود، وبروتوكولات صحية.

الرئيس الأمريكي: إقامة أكثر من 120 ألف سرير في وقت قياسي لمواجهة الجائحة

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع دخول الوباء للبلاد مجددا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك ولايات من الممكن أن تبدأ من اليوم، في عمليات فتح الاقتصاد.

وتابع ترامب قائلا: إن منحنى الإصابات بات مسطحا ونسبة الوفيات انخفضت بسبب الإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى أنه تمت إقامة أكثر من 120 ألف سرير في وقت قياسي لمواجهة الجائحة.