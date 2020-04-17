إيطاليا تفتح تحقيقا في وفاة نحو 200 نزيل في دار رعاية بميلانو

فتحت إيطاليا تحقيقا في وفاة نحو 200 نزيل في أحد دور الرعاية الكبرى في ميلانو سُجلت منذ بدء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكرت تقارير إعلامية أن محققين صادروا وثائق أمس الأول الأربعاء من مقر حكومة لومبارديا الإقليمية في ميلانو.

وقالت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، إن التحقيق ينظر في وفاة "نحو 180 شخصا" في دار رعاية "بيو ألبيرجو تريفولتسيو" في ميلانو حصلت منذ بدء تفشي وباء "كوفيد-19" في إيطاليا.

وتم ضبط السجلات الطبية للدار، الاثنين الماضي، لتحديد ما إذا كان إهمال الموظفين قد تسبب في انتشار الوباء بين النزلاء ووفاة عدد كبير منهم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ويعتبر "بيو ألبيرجو تريفولتسيو" أحد أكبر دور الرعاية في أوروبا، حيث يوفر أماكن اقامة لآلاف الأشخاص، وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الايطالية أنه يشتبه في أن الدار أخفى وفاة العديد من ضحايا كوفيد-19.

وسجلت إيطاليا رسميا ثاني أعلى حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة، وقالت وسائل إعلام إيطالية، أمس الخميس، إن عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد ارتفع إلى 22 ألف و170حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسجلت إيطاليا، أمس الخميس، 525 حالة وفاة جديدة بسبب الوباء، انخفاضا من 578، أمس الأول الأربعاء، كما تأكدت إصابة 3 آلاف و786شخصا بكورونا المستجد​.

لكن معظم الوفيات في دور الرعاية لم تدرج في الإحصائيات الرسمية، ويشتبه بعض الأطباء في أن العدد الحقيقي للوفيات في إيطاليا قد يكون ضعف الرقم الرسمي المعلن.