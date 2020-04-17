محافظ كفر الشيخ: سحب عينات عشوائية من المواطنين لتحديد خريطة الإصابة

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن السيدة التي نقلت فيروس كورونا في قرية كفر العجمي بعد اكتشاف إصابتها ذهبت لعيادة أحد الأطباء لكن الطبيب نفسه أصيب بالفيروس، ونحن في محاولة لحصر الحالات المصابة من خلال عمل عينات عشوائية ومحددة ولكن حتى الآن النتائج تحت الفحص وجزء منها ظهر سلبيته وحالة واحدة أخرى إيجابية فكان لا بد من التفعيل القوي وفرض الحظر على القرية.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أننا تواصلنا مع كل جهات الصحة ومديرية الأمن وبدء عملية التعقيم بصورة أكثف من خلال استخدام مواد كثيفة في التطهير من رباعي كلوريد الأمونيوم وعمل نقاط حجر صحي، لافتاً إلى أن قرية بيلة وسيدي سالم يوجد بها حالات فردية وهو ما يعني أنها غير وبائية، بالإضافة لوجود معمل PCR يفعل فوراً التحليل خلال ساعات فنستطيع من خلالها تحديد الخريطة بسهولة.

وتابع، أن المحافظة يوجد بها مستشفى خاص للعزل وبها حالات من كل المحافظات وجزء صغير جدا من كفر الشيخ، وأنه طوال الفترة الماضية كان هناك إجراءات شديدة ووقائية ضد الفيروس لكن الوافدين والعائدين يحدث جزء من الاختلاط، مؤكداً في حالة شعور أي شخص بالأعراض يجب عليه تجنب وسائل النقل الجماعي والأماكن التي بها تردد كثيف واتخاذ إجراءات عزل ذاتي لنفسه بعيداً عن أسرته ويخطر الجهة الطبية للحفاظ على صحة المحيطين به والدولة.