محافظ الفيوم: لن نسمح لأحد بالدخول إلى المحافظة يوم شم النسيم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الفيوم تمتاز في شم النسيم بسياحة اليوم الواحد لقربها من القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، ويرتادها الجميع بسهولة وبها مناطق كثيرة للجذب السياحي لذلك كان لا بد من اتخاذ إجراءات لعدم دخول مواطنين من المحافظات الأخرى إليها خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc"، "أول أمس في اجتماع مجلس المحافظين تم عرض الموقف على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووافق إن كل محافظة تتخذ إجراءاتها الإضافية طبقا لطبيعة المحافظة.

وتابع: "على سبيل المثال المحميات الطبيعية مغلقة حاليا من بداية الحظر طبقا لقرار وزارة البيئة، لكن كل الطرق المؤدية للمحميات ستغلق بالكامل عن طرق أكمنة شرطية ومتابعة الوحدات المحلية وكامل الجهاز التنفيذي بالحافظة لمنع اختراق هذه الأماكن من أي مكان، وكذلك ستغلق كل الطرق المؤدية إلى بحيرة قارون وهيبقى عليها مراقبة صارمة للغاية وأي اختراق لهذه الإجراءات سيتم التعامل معاها بمنتهى الحسم".