مستشار محافظة الفيوم: لدينا 18 مشروع استثماري.. ومنطقة صناعية جديدة

قال الدكتور أحمد ثابت المستشار الاقتصادي لمحافظة الفيوم، إن المحافظة يوجد بها 18 مشروع استثماري متنوع، في مجالات متنوعة، منها 6 مشروعات سياحية ببحيرة قارون، على أملاك الدولة، جار طرحها على المستثمرين.

وأضاف خلال لقاء خاص من داخل المنطقة الصناعية بالفيوم، مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن المنطقة الصناعية الرئيسية "الفتح"، أنشئت عام 1996، وتصل نسبة الإشغال فيها لـ80%، ويوجد فيها 100 مصنع يعمل بالفعل، و100 مصنع جار تشغيلها، مشيدًا بموقعها والإقبال عليها من المستثمرين.

وأوضح أنهم بحثوا التوسع في المحافظة، وإنشاء 12 مشروع متنوع، منهم منطقة صناعية جديدة، على مساحة 2171، وجار الحصول على تراخيصها، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتبع سياسة الشباك الواحد مع المستثمرين، وستتفتح خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف ثابت، عن طرح 31 ألف متر للاستثمار الصناعي، بسعر مخفض للمستثمرين، لإقامة مشاريع عليها، مشيرًا إلى أنها ستكون أراضي بالمرافق، وبعدها سيتم طرح 100 ألف متر للاستثمار الصناعي.