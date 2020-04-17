نادية الجندي: كورونا قرصة ودن عشان الناس تفوق وترجع لربنا

علقت الفنانة نادية الجندي على أزمة انتشار فيروس كورونا والتي يواجهها العالم حاليًا.

وقالت الجندي خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس لأسرة مسلسل "سكر زيادة" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "إن شاء الله كورونا ده يبقى درس من عند ربنا لنا كلنا يمكن يفوق الناس ويخلي الناس تحب بعض ويبقى فيه حب وفيه سلام في العالم اللي بعدوا شوية عن ربنا وبعدوا شوية عن الإنسانيات وبعدو شوية عن حاجات كتير".

وأضافت: "يمكن ده درس ربنا ادهولنا وقرصة ودن كده عشان الناس تفوق وتعرف إن فيه ربنا وتعرف إن لازم نرجع تاني لكل أصول الدين والرحمة والحاجت اللي ربنا نزلهالنا".