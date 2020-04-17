"أحمد السقا وبيومي فؤاد وويزو".. أبرز ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة"

كشف صادق الصباح، منتج مسلسل "سكر زيادة"، الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، ضيوف الشرف الذين سيشاركون في المسلسل.

وقال الصباح خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر "MBC مصر"، إن من بين الضيوف، الفنانين أحمد السقا، بيومي فؤاد، بدرية طلبة، جومانا مراد، شريف سلامة، لقاء الخميسي، روجينا، وويزو.

وأضاف، أن كل حلقة من حلقات المسلسل، ستشهد وجود ضيف أو ضيفي شرف، مشيرًا إلى أن الفنان حمدي الميرغني كان سيشارك في إحدى حلقات المسلسل مع زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح: "كتبنا له حلقات زيادة، وطلعوا حاجات جديدة جدًا، كانوا جايين يومين، لكن قعدوا معانا على طول".