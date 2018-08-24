نعى المنتج صادق الصباح، رئيس مجلس إدارة شركة "صباح أخوان"، الفنان السوري ياسر المصري، والذي وافته المنية مساء أمس.

وقال الصباح، في بيان، إن "المصري كان مثالًا للنجم المحترف والصديق الوفي والمثالي بعلاقاته الإنسانية والفنية"، مضيفًا: "ستبقى ذكراه بيننا مستمرة".

وكان الفنان الراحل ياسر المصري تعاون مع شركة "صبّاح أخوان" من خلال دور رئيسيّ في مُسلسل "دهشة" بطولة النجم يحيى الفخراني ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

وكان المصري رحل عن عالمنا، مساء أمس، عن عمر ناهز 47 عامًا، في حادث سير في مدينة الزرقاء شرقي العاصمة عمّان، عندما كان يحاول مساعدة أحد جيرانه.