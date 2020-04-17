المسلاوي: ابتكار تطبيق يتقصى الأشخاص المحتمل مخالطتهم لمصابي كورونا

قال الدكتور محمود المسلاوي أستاذ مساعد بقسم الهندسة الإلكترونية بجامعة حلوان، إنهم عبارة عن فريق بحثي بمعمل الأبحاث اللاسلكية بكلية الهندسة جامعة حلوان وتخصصهم مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظراً لظروف انتشار فيروس كورونا ووجوده على نطاق واسع والتحدي الذي بدأ يواجه مختلف الدول على مستوي العالم في مواجهة الفيروس، لافتاً إلى أننا بدأنا بتوجيه كافة الجهود البحثية بالمعمل بمحاولة استثمار الثورة الموجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو مجال عمل المعمل الموجود بالكلية.

وأضاف المسلاوي، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية الأولي المصرية، أننا عملنا على استثمار الخبرات المتاحة للفريق البحثي الموجود بالمعمل بإيجاد حلول تكنولوجية ورقمية في ظل ثورة التحول الرقمي على مستوى العالم لمواجهة فيروس كورونا المنتشر، مشيراً إلى أننا بدأنا نفكر في المشكلة الرئيسية التي يعمل عليها حالياً أغلب الدول هي عملية التقصي بمعني أنه كيف يمكن للدولة تقصي أشخاص من الممكن أن يكونوا خالطوا أشخاص مصابين ونقدر على الوصول لهم، بحيث أن الأجهزة المعنية في الدولة تبدأ بأخذ الإجراءات الصحية والوقائية.

وتابع، أن تطبيق تقصي الأشخاص ذاتياً المحتمل مخالطتهم مصابي فيروس كورونا عبارة عن منظومة متكاملة تعتمد في الأساس على تطبيق على الهاتف الذكي، وفكرته الرئيسية أن صاحب الهاتف المثبت عليه هذا التطبيق يسجل أوتوماتيكيا النقاط الفعالة التي يمر بها صاحب الهاتف وتسجل هذه البيانات في ذاكرة الهاتف بشكل مشفر تماماً ولا يمكن لأحد استخراج هذه المعلومات أو الإطلاع عليها سوي صاحب الهاتف نفسه ولا تحتوي على أي بيانات شخصية، بحيث أنه في حالة إذا ثبت أن صاحب الهاتف مصاب بفيروس كورونا يبدأ صاحب الهاتف يعطي سماح للتطبيق أن يرسل حافظة البيانات التي تحتوي على النقاط الفعالة التي مر بها في خلال 14 يوم الماضية لمنصة إلكترونية تم تصميمها كجزء من النظام وهي تحت نطاق الجهة المعنية وزارة الصحة والسكان.

واستكمل، أن المعلومات التي تم إرسالها للمنصة الإلكترونية نقوم بإجراء خطوات عن طريق تفريغ البيانات وإظهارها للشخص المصاب بشكل معين وتذكيره خلال ال14 يوم الماضية بمروره في أماكن وتوقيتات يتم إخباره به لمساعدته في التذكر بالأماكن التي مر بها والأشخاص المخالطين له.