صادق الصباح: كورونا أوقف تصوير "سكر زيادة" لمدة 10 أيام

أكد المنتج صادق الصباح أن أزمة كورونا في لبنان أوقفت تصوير مسلسل "سكر زيادة" لمدة 10 أيام، لافتًا إلى أنه تواصل مع الجهات المختصة وطلبوا منه أن يخضع فريق العمل بالكامل لفحص كورونا، وأن يبقوا في فندق واحد.

وقال الصباح خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس لأسرة مسلسل "سكر زيادة" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنهم استأنفوا التصوير منذ 10 أيام ويبقى لهم 10 أيام أخرى.

ووعد الصباح الجمهور بأن يقدم لهم مادة فنية مسلية وهادفة وأنه متشوق للانتهاء من هذه الحلقات والانتقال لمصر.

وتحدث الصباح عن العلاقات القديمة بينه وبين الفنانة نبيلة عبيد والفنانة نادية الجندي وأنه أنتج ووزع معظم أعمالهم الفنية، مشيرًا إلى أن طاقم العمل الذي يبلغ 50 شخصا يعيشون سويًا بسبب كورونا: "بقينا أسرة وقلبنا بقا على بعض بشكل أكبر".