منها الشيخ زايد.. "الإسكان" تطرح 1359 وحدة متوسطة بـ"جنة" في 6 مدن

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وافق أمس على طرح 1359 وحدة إسكان متوسط بمشروع "جنة" في المدن المختلفة، مشيرا إلى أن تفاصيل الوحدات ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني 26 أبريل الجاري، وأن الطرح سيكون للدور الأرضي والأخير.

وأضاف خطاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "extra news"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الوحدات المخصصة ستكون في 6 مدن وهي: "الشيخ زايد، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة، ودمياط، والشروق"، موضحا أن الراغب في الحجز يدخل على الموقع الإلكتروني لتحميل كراسة الشروط على جهاز الكمبيوتر.

وأشار خطاب إلى أن عملية الحجز وتقديم الخدمات أصبحت رقمية بشكل كامل بالوزارة، "بقالنا سنة ونص جميع حجز وزارة الإسكان أراضي ووحدات توضع على الموقع الإلكتروني".