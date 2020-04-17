الصحة العمانية: تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 26 حالة لعمانيين، و24 حالة لغير عمانيين.

وأضافت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة يصبح 1069 حالة وعدد الوفيات 5 حالات وتماثل 176 حالة للشفاء، مشددة على الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وفي السياق ذاته، أعلنت الصحة العمانية عن وفاة مقيم مصاب بالفيروس ويبلغ من العمر 66 عامًا، وتعد خامس وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بالفيروس.

وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.