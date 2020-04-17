"الري" تؤكد غلق الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين خلال أعياد الربيع

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

واستعرض المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع، وكذلك استمرار غلق حدائق الري أمام المواطنين خلال أعياد الربيع، في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي باستمرار التنسيق مع المحافظين بغلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة المقبلة، وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعا لانتشار الفيروس بين المواطنين.