السيد وسعدية.. جمعهما الحب وعشرة العمر وكورونا وفرقهما العزل

لم يعلما أن حضورهما جنازات واختلاطهما بالحضور، سيكون سببا في إصابتهما بفيروس كورونا، خاصة وأن الأعراض ظهرت عليهما بعدما حضرا جنازة أحد أقاربهما، حيث ظهرت الأعراض على الزوج وسرعان ما ظهرت على الزوجة أيضا.

"السيد وسعدية"، جمعهما الحب وعشرة العمر تحت سقف بيت واحد، ولم تفرقهما كورونا، كأن القدر أراد أن يجمعهما سويا أيضا ولكن كل منهما كان في مستشفى عزل مختلف، قضيا نفس مدة الحجر تقريبا.

يروى الزوجان تفاصيل إصابتهما لـ "الوطن"، فيقول السيد البدوي 53 عاما، مالك محل أسمنت بإحدى مدن محافظة دمياط، "قبل ظهور أعراض الفيروس والتي تمثلت في ألم شديد في الظهر وإرهاق ودوران وألم في الصدر، كنت قد حضرت جنازة أحد المعارف بنحو 4 أيام، عقب ذلك حضرت جنازة شقيقة زوجتي حيث الاختلاط بالحضور والسلام، وذلك بعد الجنازة الأولى بأسبوع لتشدد الآلام شيئا فشيئا، حيث بدأت بألم الظهر لتنتهى بألم في الصدر".

يستطرد "السيد"، قائلا "بدأ الأمر بألم في الظهر كما يقول البعض وكأن ظهري ملوح، وبدأ يزداد الألم شيئا فشيئا تبعه إرهاق ثم تعب ودوران، فتوجهت لطبيب خاص للأسف جاء تشخيصه غلط حيث قال لى عندك (دوران بحر) أو اختلال توازن، وذلك يوم 27 مارس وبعدما أخذت العلاج 3 أيام ولم أشعر براحة حيث بدأ ألم الصدر بالجهة اليسري يشتد مهما حصلت على علاج يزداد التعب فقررت عدم أخذ العلاج والتوجه لإجراء أشعة على الصدر لتظهر الأعراض التهابات شديدة في الرئة، فتوجهت لمدير مستشفى المدينة التي أقيم فيها فشخص الحالة اشتباه في كورونا".

يردف "البدوى"، قائلا، "عقب ذلك توجهت لمستشفى الصدر وتم إجراء تحليل (pcr)، ليتم حجزي هناك ويتم أخذ مسحة لتظهر النتيجة إيجابية فضلا عن إظهار الأشعة وجود التهابات شديدة بالرئة ليتم تحويلي لمستشفى العزل والإسعاف كان في انتظاري، وهنا فوجئت بنقلى لمستشفى عزل العجوزة، وكنت قد جهزت حقيبة ملابسى لأدخل المستشفى 30 مارس، ليتم تركيب جهاز التنفس الصناعي وإجراء الأشعة، ومنها نقلت لغرفة العناية لمدة 3 أيام وعقب ذلك نقلت لغرفة عادية لأظل في الحجر مدة 14 يوما".

وأثني "البدوي" على الطاقم الطبى بالمستشفى قائلا "معاملة الأطباء ممتازة فضلا عن رعاية الأطباء المنتظمة والاهتمام بالأكل بصورة رائعة"، مضيفا "الدولة بتصرف على العلاج والملابس والمعدات والمنظفات بصورة مبهرة"، داعيا الله بأن يحفظ مصر وشعبها وقائدها.

ووجه "البدوي"، رسالته للمواطنين قائلا "عليكم بأخذ الحذر من الفيروس اسألوا مجرب أنا شوفت أيام لا يعلم بها إلا الله وتعبت جدا فلا أحد يتخيل صعوبة بقائك في غرفة طوال مدة الحجر غير مسموح لك بالخروج منها على مدار الـ 24 ساعة"، متابعا شهدت حالات صعبة للغاية الحمد لله"، مشيرا لإصابة زوجته هي الأخرى ونقلت للمستشفى المركزي بالمدينة لتثبت الفحوصات إيجابيتها هى الأخرى.

وتقول سعدية درويش 46 عاما، زوجة "البدوي"، "نقلت لمستشفى العزل بتمى الأمديد، بعد ظهور أعراض الفيروس كانت سخونية واحتقان في الزور ونشفان في الريق وضيف في التنفس، وظهر ذلك بعد إصابة زوجى، ثم نقلت في الأيام الأخيرة لمركز التعليم المدنى ليصبح إجمالى مدة العزل أول 14 يوما".