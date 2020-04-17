الري تنسق مع البنك الأهلي لتمويل شبكات الري بقروض ميسرة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بالقيادات التنفيذية بالوزارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .

وقال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري: "جار التنسيق مع البنك الأهلي المصري لتمويل تنفيذ شبكات ري حديث من خلال قروض ميسرة وذلك من خلال برتوكول تعاون جرى توقيعه بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأهلي المصري، وجار تمويل 16 قطعة بمحافظة المنيا بمتوسط مساحة 5 أفدنة لكل قطعة وتوجيه التمويل إلى تبطين المساقي وكذا إنشاء شبكة ري حديث بالتنقيط وكذلك تمويل مساحة 750 فدانا بمحافظة الوادي الجديد وجرى توجيه التمويل إلى حفر الآبار وأنظمة الرفع وشبكات ري حديث بالري المحوري".

واستعرض المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري خطط وسيناريوهات توزيع المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات المقبل، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بالحفاظ على مناسيب المياه بالبرك أمام القناطر الفاصلة الانتهاء من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع والتنسيق مع وزارة الزراعة لتطهير المساقي الخصوصية حتى نتمكن من توصيل المياه بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب للمزارعين .

وعرض المهندس علي المنوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، تقريرا عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الري فى المناطق التي ترغب الوزارة في تأجيرها أوطرحها للاستثمار طبقا لقانون الري والصرف، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع مصلحة الري بشأن تحديد حدود المنفعة العامة لبحر يوسف في محافظات بني سويف والمنيا وذلك للانتهاء من أعمال تكريك المجرى المائي في حدود نزع الملكية المحدد.

واستعرض المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى تقريرا عن قيام القطاع بعمل مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية، على النيل والرياحات والترع الرئيسية.

ووجه الدكتور عبد العاطي بالتنسيق مع وزارة النقل لنقل تبعية الاهوسة الملاحية التي تتولى هيئة النقل النهري، تشغيلها وصيانتها إلى جانب وزارة الموارد المائية والري بعد التنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري.