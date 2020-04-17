رئيس "المياه الجوفية": ندرس إمكانية التوسع الزراعي في الوادي الجديد

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن أجهزة القطاع تكثف متابعتها على طول مجرى نهر النيل وبكل المحافظات النيلية لوأد أي تعديات في مهدها، خلال هذه الفترة، والتي قد تتزامن مع فترات حظر التجوال، فضلا عما ينفذ من قرارات الإزالة الصادرة والتي تأتي ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، حيث تجاوز عدد الإزالات التي تمت منذ بدء الحملة ما يزيد على 52500 حاله إزالة.

وأضاف خالد، خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن هناك زيادة في عدد الإزالات المنفذة خلال الفترة الماضية بمعدل يفوق المخالفات التي تحدث ويحرر بشأنها محاضر، نتيجة للمتابعة المستمرة والإزالات التي تحدث باستمرار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

واستعرض المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، أعمال الحقن لآبار الخزان الجوفي في منطقة البستان بالنسبة للخزان الرباعي ودراسة مدى تغير نوعية المياه بعد الحقن للخزان، وكذلك أعمال حقن للخزان الحجر الجيري في منطقة المنيا؛ لتحسين نوعية المياه الجوفية في الخزان الحجر الجيري، وجرى عرض تقدم العمل في حفر آبار الأمل بأسوان لتعويض أهالي النوبة.

وأشار إلى أنه جارٍ دراسة إمكانية التوسع الزراعي في محافظة الوادي الجديد، بناء على ما جرى عرضه من السيد المحافظ حتى نتمكن من تنفيذ المشروعات الزراعية بناء على امكانيات الخزان الجوفي في المنطقة واختيار المساحات المناسبة للاستصلاح.

وأشار المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي إلى أنه في ضوء الاستعدادات لموسم السيول المقبلة، جرى الانتهاء من حصر أعمال التأهيل لمخرات السيول التي تأثرت خلال الموجة الأخيرة من الأمطار والسيول في شهر مارس الماضي مثل مخرجات "سنور، وأطفيح، والديسمي، وغيرها" وجرى الانتهاء من عمل الارتباط المالي لمخرات محافظة حلوان، وجارٍ أخذ موافقة السلطه المختصة للموافقة على الطرح بالإسناد المباشر الانتهاء من التنفيذ قبل موسم السيول المقبلة.