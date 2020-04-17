زينة رمضان تغطي شوارع أسيوط استعدادا للشهر الكريم: كورونا مش هيغيرنا

تزينت شوارع مدينة أبو تيج في محافظة أسيوط، بزينة رمضان استعدادا لاستقبال الشهر الكريم، حيث شهدت الشوارع تكوين الأطفال فرق وجماعات وصنع الزينة وتعليقها في الشوارع، معلنين فرحتهم بقدوم شهر رمضان.

يقول محمد سيد من أبناء أبو تيج، إن زينة رمضان عادة لا يستطيع الأهالي الانقطاع عنها وليست عملا ترفيهيا، وإنما ضرورة تعبر عن ابتهاج وترحيب بالشهر الفضيل والاعتياد على وضعها، فهي من الموروثات التي تنتشر في المنازل والطرق على حد السواء.

وأضاف أحمد عبدالكريم لـ"الوطن": "على الرغم من التغُييرات التي شهدتها أجواء الاحتفالات في مصر والعالم بسبب فيروس كورونا، ودفع المواطنين إلى تغيير طقوسهم الاحتفالية، إلا أن ذلك لم يمنعنعنا من التعبير عن فرحتنا بقدوم الشهر".

وأشار إلى أنهم عقموا أنفسهم والأوراق المستخدمة في تعليق الزينة الرمضانية بالكحول والكلور، لافتا إلى أنه اتفق مع أصحابه في الشارع على تعليق زينة رمضان والفانوس وقال: "هنعلق الزينة والفانوس مهما كان".