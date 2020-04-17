محافظ جنوب سيناء يستعرض رؤية تحويل شرم الشيخ لمدينة ثقافية ترفيهية

عرض استشاري مشروع تطوير خليج نعمة، على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، بحضور المهندس كرم معوض مستشار محافظ الإقليم للتخطيط العمراني، من جانب محافظة جنوب سيناء ومن جانب الاستشاري الدكتور أيمن عاشور استشاري المشروع والدكتور مصطفي صبري استشاري النقل والمرور، رؤية المدينة لتصبح مدينة عالمية تنافس عواصم الدول في الثقافة والترفيه والرياضة.

كما عرض تطوير مضمار الهجن وإقامة مضمار الخيل، بالإضافة إلى الـ8 مناطق لتطوير خليج نعمة، وإقامة إكسبو شرم والفورميلا 1" بالتزامن مع المناطق والمقاصد الثقافية التي لم تعلن عنها المحافظة حتى الآن، وذلك للخروج برؤية متكاملة مع هيئة تخطيط عمراني لعمل مدينة خضراء تصبح نقطة جذب عالمي في السنوات القادمة.