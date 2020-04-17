سفير أمريكا ببكين: 1200 طن إمدادات طبية صينية لواشنطن

صرح سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الصين تيري برانستاد، بأن بلاده استقبلت حتى الآن 1200 طن من المواد الطبية من الصين، معربا عن أمله في أن يسهم التعاون الأمريكي الصيني في مواجهة فيروس كورونا الجديد، والمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في إقامة علاقات أفضل بين البلدين.

وقال برانستاد، في تصريح نقلته إذاعة الصين الدولية، اليوم: "لا يعتقد أن بكين تمنع بشكل متعمد تصدير الأقنعة وغيرها من الإمدادات الطبية المضادة لفيروس كورونا الجديد، موضحا أنه لولا الدعم الصيني لما وصلت 1200 طن من المواد الطبية إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أن تصدير الإمدادات الطبية من الصين شهد بعض التباطؤ، وذلك لأن الصين نفذت معايير مراقبة أكثر صرامة حيال المنتجات التي يتم تصديرها.