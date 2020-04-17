شوشة ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء في زيارة لمستشفى العريش

زار اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، مستشفى العريش العام، وذلك في إطار الحرص على دعم الدولة للجيش الأبيض من أطباء وطواقم التمريض في مواجهة فيروس كورونا، حيث قامت مؤسسة الدكتور حسن راتب للابداع والابتكار بتقديم مساعدات طبية للمستشفى، في إطار المسؤولية الاجتماعية تضمنت أجهزة تنفس صناعي وكمامات ونظارات للأطباء لحماية العيون ومعدات تعقيم ومستلزمات وقائية.

وقال شوشة، إن ما تبرعت به المؤسسة للمستشفى بلغت قيمته ٥ ملايين جنيه، من بينها ٣ ملايين جنيه قيمة الأجهزة والمعدات التي تم تطوير المستشفى بها ومبلغ ٢ مليون جنيه قيمة الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هذا العمل الإنساني الذي قام به الدكتور حسن راتب لمستشفى العريش العام ليس جديداً عليه، فهو دائم العطاء ويتواجد بشكل دائم من خلال المساعدات الإنسانية التي يقدمها لقطاعات عديدة بمحافظة شمال سيناء .

وفى هذا السياق، قال الدكتور حسن راتب إنه إلى جانب ما تم تقديمه للمستشفى من أجهزة ومعدات طبية متنوعة فإنه يجرى الآن الإعداد لإنشاء مركز متكامل لأمراض الكلى في المستشفى سيتم افتتاحه قريباً بحيث يكون هذا المركز في مبنى منفصل، ليتكامل مع وحدة الكلى الموجودة حاليا، وسيتم تجهيز هذا المركز بأحدث اجهزة علاج أمراض الكلى ليكون جاهزاً للقيام بكافة الاحتياجات المتعلقة بعلاج مرضى الكلى من إجراء عمليات جراحية وأيضاً عمل الغسيل الكلوي.

ولفت إلى أنه مهتم بشكل مستمر بمستشفى العريش العام، وأن المستشفى تضم نخبة ممتازة من الكوادر سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو وظائف معاونة على أعلى مستوى من الكفاءة ويعملون بقناعة تامة أنهم أصحاب رسالة نبيلة ويؤدون عملهم على مستوى عال من الدقة خاصة أن مستشفى العريش العام.