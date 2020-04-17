نقل إحدى موظفات "ماسبيرو" للمستشفى بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا

قالت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك حالة اشتباه بين أطقم تمريض الرعاية الطبية، حيث أجرت بعض الفحوصات، مساء الأربعاء، وهي خارج الرعاية، وأجريت لها مسحة في مستشفى عين شمس التخصصي، وتوجهت إلى أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.

وأوضحت الرعاية، في بيانها، أن الممرضة كان آخر حضور لها في الرعاية، يوم الثلاثاء قبل الماضي 7 أبريل، ولم يكن ظهرت عليها أي علامات اشتباه إصابتها بالمرض، وهي كانت تحضر يومي الاثنين والثلاثاء نظرا لقيام الرعاية بوقف العمل بالعيادات كإجراء احترازي منذ شهر.

وأكدت الرعاية أن هناك متابعة لجميع المخالطين لها في فترة تواجدها علما بأن أعراض المرض تظهر خلال أسبوعين آخرهما الاثنين المقبل، ويجرى التعامل مع أي حالة مشتبهة بتطهير الرعاية الطبية العديد من المرات وتحديد المخالطين وإبلاغ جهة عملهم للراحة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، حرصا على سلامتهم مع المتابعة وتتواصل الرعاية مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكدة حرص الوطنية للإعلام على صحة وسلامة العاملين بها باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى.