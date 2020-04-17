"اللي بالي بالك" و"أمين وشركاه".. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم بعنوان "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية فضلًا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "على جنب ياسطى" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "اللي بالي بالك" الساعة 8 مساء، وفيلم "صباحو كدب" الساعة 10 مساء، وفيلم "خليك في حالك" الساعة 12 صباحا.

قناة سيما

عرض فيلم "أيظن" الساعة 4 مساء، وفيلم "آخر الرجال المحترمين" الساعة 7:30 مساء، ومسرحية "هالة حبيبتي" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Thor الساعة 4 مساء، وفيلم The Dark World الساعة 6 مساء، وفيلم Thor: Ragnarok الساعة 8 مساء، وفيلم Mad Max: Fury Road، الساعة 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "رسايل" الساعة 7 مساءً، و"الشارع اللي ورانا" الساعة 8 مساءً، و"حارة اليهود" الساعة 9 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 10 مساءً، و"ممالك النار" الساعة 11 مساءً، و"طلقة حظ" الساعة 12 صباحًا.

قناةDMC دراما

عرض مسلسل "إلا أنا" الساعة 3 عصرًا، والمسلسل الكوميدي "الكبير أوي 3" الساعة 5 مساءً، ومسلسل "ريا وسكينة" الساعة 5:30 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" 6:30 مساءً، و"عائلة الحج متولي" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الكبير أوي" الساعة 9 مساء، ومسلسل "الواد سيد الشحات" الساعة 9:30 مساء.

قناة ON دراما

عرض مسلسل "ذات" الساعة 3 عصرًا، ومسلسل "حكايات بنات 4" الساعة 4 عصرًا، ومسلسل "شيخ العرب همام" الساعة 9 مساءً".

البرامج الترفيهية

قناة DMC

عرض برنامج"أمين وشركاه" مع أحمد أمين الساعة 11 مساء.

قناة CBC

عرض برنامج" معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء، وبرنامج" المسامح كريم" الساعة 11 مساء.